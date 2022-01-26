تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في الشرقية لـ 3 مارس

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بمركز أبوحماد وسرقة دراجته البخارية التوك توك وهاتفه المحمول، لجلسة 3 مارس المقبل، للمرافعة.

بداية الواقعة، ليوم 5 فبراير من العام المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة،وتبين قيام كل من " حسين ال " 26 سنة عاطل و" جمال س أ" 22 سنة عاطل مقيمين بندر أبوحماد، بارتكاب الواقعة، بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهما إلى النيابة العامة.