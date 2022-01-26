«الصحة العالمية»: نستهدف تحول «كورونا» إلى مرض موسمي

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن اللقاحات وسيلة ناجحة للحماية من الأمراض، مشيرًا إلى أن لقاح فيروس كورونا يساهم في الحماية من المضاعفات.

ولفت إلى أن المنظمة تستهدف في نهاية يونيو ٢٠٢٢ تطعيم ٧٠% من السكان لكل دول العالم بهدف منع انتشار الفيروس، خاصة وأن المطعمين قد يصابوا بالفيروس لذا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة

وأضاف أن المنظمة تستهدف أن يتحول وباء فيروس كورونا إلى مرض موسمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذى يعقده الأن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن بعد، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19؛ الأدوية، واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا مع التركيز على وضع أوميكرون وجهود الاستجابة في ليبيا.

يشارك في المؤتمر علي محمد مفتاح الزناتي، وزير الصحة في ليبيا، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور شوري كوداما، المسؤولة الطبية، برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط.