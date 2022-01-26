البرنامج الإنمائي: نعمل مع العراق لدعم وإعادة دمج العائلات العراقية النازحة

أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة العراق لدعم عودة وإعادة دمج العائلات العراقية النازحة ممن يعتقد بانتماء أحد أفرادها إلى داعش، بما في ذلك العائدون من سوريا، بما يتماشى مع جهود الحكومة لإنهاء النزوح المطول من خلال تدابير استباقية لتسهيل الوصول إلى حلول دائمة.

مظلة العمل المناخي

وقالت مديرة البرنامج زينة علي أحمد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على المساهمة التي تعد هي مظلة العمل المناخي والخطة الرئيسية التي ترسم الخطوات اللازمة للتحول الى اقتصاد منخفض الكربون أو الاقتصاد الأخضر الساند للاقتصاد الحالي المعتمد على الوقود الأحفوري، وفيها تعهد العراق بخفض 1% الى 2 % من انبعاثات الكربون المكافئ قياساً بالعمل المعتاد (business as usual) ". بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

الحرب ضد داعش

وأوضحت أن البرنامج يعمل منذ عام 2015، دعم البرنامج عودة 4.93 مليون عراقي نزحوا بسبب الحرب ضد داعش، وتم حتى الآن تم الانتهاء من أكثر من 2960 مشروعاً في المحافظات الخمس المحررة من داعش، مما أدى إلى تحسين حياة أكثر من 6 ملايين عراقي".

إعادة دمج العراقيين النازحي

وتابعت، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم حكومة العراق لتسهيل عودة وإعادة دمج العراقيين النازحين من الحرب ضد داعش، والعودة إلى مجتمعاتهم"، موضحة انه "من خلال مشروع تمويل إعادة الاستقرار الذي تم إطلاقه في عام 2015، قمنا بإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ودعم استعادة الخدمات الأساسية المتضررة من الحرب ضد داعش، كما أن نهجنا الشامل يخلق سبل العيش ويطور قدرة السلطات المحلية ويعزز التماسك المجتمعي".

استعداد المجتمع لإعادة الاندماج

وأشارت إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساعد حتى الآن 3451 أسرة على العودة إلى مناطقهم الأصلية في الأنبار وصلاح الدين ونينوى من خلال العمل مع آليات السلام المحلية وتسهيل الطلبات الفردية"، موضحة، أنَّ "العائلات التي وصمت بسبب انتماء أحد أفرادها إلى داعش، قد تواجه تحديات إضافية مع عودتهم والمساعدة في استعداد المجتمع لإعادة الاندماج".

وأكدت "دعم البرنامج لـ28 آلية سلام محلية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك والتي تبقي على تواصل مع المجتمعات المحلية واحتياجاتها"، لافتة الى انه "تم إطلاق مشروع المصالحة وإعادة الدمج المجتمعي في عام 2021، والذي سيسهل من خلاله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عودة 9000 أسرة إلى أربع مناطق في العراق إلى جانب حزمة إعادة دمج كاملة تشمل سبل العيش والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إعادة تأهيل منازلهم المتضررة".