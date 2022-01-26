حبس صاحب محل يدير ورشة أسلحة النارية في طوخ

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب محل حديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه، ومصادرة المضبوطات.

وردت معلومات سرية إلى المقدم رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام صاحب محل حديد بدائرة المركز بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 5 طبنجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من أجزاء أسلحة أبرزها 46 طبنجة غير مكتملة الأجزاء ورشاش صوت غير مكتمل الأجزاء، وأدوات الإصلاح والتعديل و8 قطع سلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.