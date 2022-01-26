النائب أحمد فتحي يناقش 3 ملفات خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط

ثمن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف فتحي أن القضية السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كونها تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف وتكامل كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

وأوضح أن الزيادة السكانية، وما تمثله من خطورة على الفرد قبل المجتمع، تؤثر بصورة مباشرة على نصيب الفرد من الناتج القومى، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد كما أنها تساعد على زيادة نسب البطالة والفقر، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها، ولكنها قضية عامة تتطلب تضافر الجهود لمختلف الهيئات والقطاعات والوزارات للتغلب عليها.

وتحدث النائب أحمد فتحي، خلال الاجتماع، عن ملف ريادة الأعمال وأهمية إطلاق منصة إلكترونية لريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن إطلاق هذه المنصة هي خطوة مهمة تدعم فكر التحول الرقمي وتفعيل آليات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الدولة لا تختذل أي جهد أو خطوة نحو تدعيم التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية للتقدم بمستوى الخدمات والمشروعات والمنافسة ضمن المؤشرات التنافسية العالمية.

كما تحدث فتحي عن مبادرة كن سفيراً لأنها تساعد في نشر التوعية المجتمعية بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية لدى الشباب، نظرا لأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة، وتستهدف رؤية مصر 2030 الشباب بشكل كبير، وانتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب.