الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أمطار وصقيع».. موجة من الطقس السيئ تضرب المحافظات

الطقس السيئ
الطقس السيئ

شهدت عدة محافظات، اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أية مشاكل.

في الغربية، تعرضت المحافظة، لسقوط أمطار غريزة، وحالة من الطقس السيئ مصحوبة ببرودة شديدة؛ ما أدى إلى شلل حركة السير، وتأثر حركة الأسواق.
ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي ، رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة؛ تحسبا لوقوع أي حوادث، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمدينة؛ لمتابعة كافة الاستعدادات والقطاعات المختلفة.
وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع أية حالات إصابات بسبب موجة الطقس السيئ، والاستعداد التام، وتكليف عدد من سيارات الإسعاف بالتواجد بالقرب من الطرق السريعة بالمحافظة؛ لنقل أية حالات إصابات بسبب سقوط الأمطار ووقوع حوادث.
وفي البحيرة، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، فيما كثفت إدارة المرور حملاتها المرورية لتأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي.
وأكد المحافظ هشام آمنة، أنه مع بداية موجة الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.
كما وجه بالمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذلك جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.
وشهدت المنيا سقوط أمطار غزيرة، مع موجة صقيع بكل قري ومراكز المحافظة.
وكان المحافظ أسامة القاضي قرر رفع درجة الاستعداد مجددًا في جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وشددت على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها باتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أي شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

الطقس السيء محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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