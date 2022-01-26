الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تقرر إنهاء الإغلاق على غير الملقحين اعتبارًا من الاثنين المقبل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قررت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، إنهاء الإغلاق على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا"، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وأعلن ذلك المستشار الفيدرالي كارل نيهمر ووزير الصحة فولفجانج موكشتين، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.

وقال نيهمر إن هذا الإجراء مناسب حاليًا، بسبب عدم وجود مخاطر في زيادة العبء على وحدات العناية المركزة في المستشفيات بعد انخفاض الأعداد بها، رغم ارتفاع الإصابات بشكل عام، مما يؤكد أن متحور "أوميكرون" أقل خطورة من المتحورات السابقة.

وأوضح أن الحكومة استجابت لشكوى الكثيرين من قرار الإغلاق على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك مفر منه لأسباب تتعلق بالسياسة الصحية.

من جانبه، قال وزير الصحة إن القطاع الطبي طمأنه أن متحور "أوميكرون" لن يتسبب في خطر التحميل الزائد الفوري على قدرات وحدات العناية المركزة.

على جانب أخر، سجلت إصابات كورونا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، وبحسب بيانات وزارة الصحة النمساوية اليوم، فقد تم تسجيل 34 ألفًا و11 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وسجلت النمسا 25 ألفا و610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و9 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و625 ألفًا و651 إصابة، والوفيات إلى 14 ألف حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونًا و357 ألفًا و739 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

النمسا فيينا

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