الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ريجوليتو» من المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية

جانب من العرض
جانب من العرض

تستأنف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك، حيث أهدت الأوبرا أولى العروض فى العام الجديد 2022 لاسم الفنان الراحل حسن كامى لإنجازاته المتميزة لفن الأوبرا فى مصر والعالم .

يبدأ البث في الثامنة مساء السبت 29 يناير على المسرح الصغير بالإنتاج الجديد لأوبرا ريجوليتو والذي تم تقديمه لأول مرة ليلة العام الجديد وحقق نجاحا كبيرا وشارك فى ظهوره ما يسمى بفريق الأحلام الذى ضم المخرج الامريكى بارتليت شير وقاد الاوركسترا الايطالى دانيل روستيونى والمغنيين البارزين الباريتون الأمريكي كوين كيلسي فى دور ريجوليتو ، السوبرانو الايطالية روزا فيولا في دور جيلدا ، التينور البولندي بيوتر بيكازالا فى دور دوق مانتو ، الميتزوسوبرانو الأرمينية ڤاردى ابراهاميان فى دور مادلينا ، الباص الايطالي اندريه ماستروني فى دور السفاح سبارافوتشيلي.

أوبرا "ريجوليتو" كتب موسيقاها الايطالى العالمى جوزيبى فيردى والنص الاوبرالى لـ فرانسيسكو ماريا بيافى الذى استلهم المسرحية التاريخية "الملك يمرح " للكاتب والشاعر الفرنسى الشهير فيكتور هوجو وتدور أحداثها فى ثلاث فصول حول شخصية ريجوليتو المهرج فى بلاط الدوق المستهتر مانتو الذى اعتاد إغواء زوجات أفراد حاشيته وبناتهم ، وأثناء قيام ريجوليتو بعمله يكشف علاقة الدوق مانتو بزوجة الكونت تشيبرانو فيغضب مانتو ويحاول الانتقام من ريجوليتو عن طريق اختطاف جيلدا ابنة ريجوليتو التى تهيم به حباً ، فيندفع المهرج للدفاع عن ابنته ويستأجر السفاح سبارافوتشيلى لقتل الدوق فتتدخل شقيقة السفاح لانقاذ حياة مانتو بعقد اتفاق مع شقيقها يقضى بقتل أول من يدخل إلى الحانة وتتوالى الأحداث لنكتشف أن جيلدا اكتشفت المؤامرة وذهبت الى الحانة متخفية فى زى رجل لتتلقى الطعنة القاتلة فداء لحبيبها الدوق مانتو .

الجدير بالذكر أن أوبرا ريجوليتو تتميز بفيض من الإبداع الموسيقى حيث استطاع فيردى أن يوازن بين الأسلوب الإيطالي وأسلوب الموسيقار الألمانى فاجنر من خلال إذابة الفواصل بين الفقرات الغنائية لتتوالى بانسيابية وتتعاقب الأغانى الفردية والثنائية والرباعية بعبقرية لحنية متفردة ونجحت الموسيقى فى إبراز المحتوى النفسى والأخلاقى والانفعالى لشخصيات الأوبرا التى حققت نجاحاً ساحقاً فى اول عرض لها في مدينة فينيسيا عام 1851 م، كما قدمت في الحفل الأسطوري لافتتاح قناة السويس.

احتفالات دار الاوبرا المصرية عروض المتروبوليتان نقل عروض اوبرا المتروبوليتان المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حسن كامي

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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