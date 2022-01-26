الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور تدفع بسيارات شفط المياه على الطرق السريعة بسبب الأمطار

شفط المياه
شفط المياه

دفعت إدارات المرور، اليوم الأربعاء، بسيارات شفط المياه لسحب المياه من الطرق السريعة والصحراوية؛ بسبب هطول الأمطار، وتحسبًا لتجدد سقوطها.

وأوضحت الإدارة أن الطرق السريعة تعرضت لأمطار تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة.

ووجه مساعد وزير الداخلية للمرور بتفعيل الخط الساخن أرقام للإغاثة منها (01221110000) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

بدورها، ناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات بالالتزام بترك مسافة كافية بين كل سيارة وأخرى، والحذر في استخدام الفرامل، والالتزام بالسرعة المقررة، مشددا على تواجد رجال الإدارة بمختلف الشوارع والميادين مدعومين بعدد من الأوناش لسرعة رفع أية أعطال.

إدارات المرور الطرق السريعة سحب المياه هطول الامطار السرعة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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