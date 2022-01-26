وصول المتهم بالتعدي على 5 طفلات حضانة لجلسة محاكمته

وصل اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس عامل مصعد بإحدى المدارس بمنطقة زهراء المعادى لاتهامه بارتكاب جريمة التعدي بالتحايل على 5 طفلات بمرحلة الحضانة بالمدرسة التي يعمل بها وهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

تعقد الجلس برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد عبد الرشيد

- تفاصيل قرار الإحالة

جاء في نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات :"انه بعد مطالعة التحقيقات تتهم النيابة العامة " ع.م" 48 سنة، لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد خطف بالتحايل المجني عليهن الأطفال ، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلًا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن في ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدًا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحالة:" أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجنى عليهن الأطفال سالفي الذكر واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عامًا كاملة، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعمًا تطهيره لهن مستغلًا صفته انفه البيان وكونه من المتولين ملاحظتهن".