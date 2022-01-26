السعودية تتطلع للمشاركة في أولمبياد بكين الشتوية

أعرب مدير الاتصالات المؤسسية في اللجنة الأولمبية السعودية، عبدالعزيز الباقوس، عن تطلع بلاده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

وقال "الباقوس" - في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، “ثقة المملكة بالقدرات الصينية في تنظيم هذه الفعالية الكبيرة”، مشيرًا إلى أن دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008 كانت إحدى أفضل الألعاب الأولمبية التي تم تنظيمها.

وحول تجربة الرياضات الشتوية في المملكة، أشار “الباقوس”، إلى أنها تعتبر جديدة وتم إدراجها قبل سنوات قليلة، حيث جذبت العديد من الرياضيين، ونجحت في تأهيل لاعبين للمشاركة بشكل رسمي في المنافسات.

وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تأهل لاعبي المنتخب السعودي للرياضات الشتوية للمشاركة في منافسات بكين.. وحصل كل من سلمان الهويش وفائق عابدي على النقاط التأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب المقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل.. وجاء تأهل اللاعبين للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية "التزلج الألبي".

من جانبه، عبر وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي في وقت سابق عن فخره بمشاركة رياضيين من المملكة في أولمبياد بكين الشتوي للمرة الأولى.

وشدد على دعم المملكة العربية السعودية للصين في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتمنى النجاح الكامل للفعالية.. وأكد أن الصين دولة كبيرة ذات حضور رياضي قوي، ولديها أيضا خبرة غنية في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية.