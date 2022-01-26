الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالعبور

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العبور.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري ومتوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي بصونية الحي الخامس بالعبور، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين تم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

وتم رفع آثار الحادث وعادت حركة المرور لطبيعتها، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مدينة العبور انقلاب سيارة كدمات متفرقة بالجسم غرفة عمليات المرور الحادث

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