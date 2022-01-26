طلاب أولى ثانوي يشيدون بسهولة التاريخ: «سهل ومن المنهج»

عبر عدد من طلاب الصف الأول الثانوي عن سعادتهم بسبب سهولة امتحان التاريخ، وقال أحمد معاذ طالب بالصف الأول الثانوى لـ"االدستور": الامتحان جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وقالت نهى محمد: الأسئلة جاءت من المنهج وجميعها مباشرة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي عوض الطلاب عن حالة الطقس السيئ التي تعرضوا لها خلال نزولهم للامتحان، اليوم الأربعاء.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور الطلاب بمختلف المحافظات أكدوا سهولة امتحان التاريخ والأسئلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط، معربين عن سعادتهم من سهولة الامتحان في أغلب المحافظات.

وشددت على ضرورة التزام الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، متمنية التوفيق لأبنائنا الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث قالت أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التى يدرسون بها ، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الاوائل فى الادارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر أن يجيب الطلاب على الاسئلة فى نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة ، فوجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة على سرية الامتحانات ، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الاوائل بالإدارات التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات ، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ، قد أعلن فى بداية الاسبوع عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا بالكامل داخل المدارس وليست إلكترونية، على أن تمثل أسئلة الاختيار من متعدد 70% من الامتحان والأسئلة المقالية 30%.