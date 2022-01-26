التحقيق في مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

تباشر جهات التحقيق بسوهاج، اليوم الأربعاء، إجراءاتها في مصرع عامل، صعقًا بالكهرباء؛ إثر ملامسة يداه إحدى الأسلاك العارية أثناء عمله بحفرة صرف صحي في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى العام بوصول المدعو “ع. ا. ع - 53 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز طهطا”، جثة هامدة، ادعاء صعق كهرباء.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو “مختار. ع. ا - 59 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، أفاد بأنه أثناء عمله مع شقيقه بأعمال حفر صرف صحي دائرة المركز، لامست يد شقيقه إحدى الأسلاك العارية؛ ما نتج عنه صعقه ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.