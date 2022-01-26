موعد بداية الترم الثاني 2022.. وكيفية حصول الطلاب على نتائجهم

تصاعدت حدة البحث عن موعد بداية الترم الثاني 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل أولياء الأمور خاصة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكثير من الطلاب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على نتائج الطلاب و موعد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ( 2021_2022).

موعد بداية الترم الثاني 2022

تتضمن الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي (2021_2022) موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات المصرية والذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل وعقب انتهاء إجازة نصف العام التي استمرت لمدة 15 يوما.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 97 يوما دراسة فعلية بما يعادل نحو 34 أسبوعاً يمكن خلاله شرح كافة المناهج الدراسية لطلاب كافة المراحل التعليمية المختلفة ومراجعة المعلومات الواردة فيها وتدريب الطلاب على الأسئلة وكيفية التعامل معها أثناء عقد الامتحانات.

كيفية الحصول على نتائج الطلاب 2022

تنتهي امتحانات الترم الأول يوم 3 فبراير المقبل لجميع المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية مرورا بالمرحلة الإعدادية ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع مديريات التربية والتعليم بكل محافظة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا).

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب. اختيار الصف الدراسي والترم .

كتابة بيانات الطالب كاملة وبيانات المدرسة المقيد بها.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطالب الراغب في الاستعلام بالتفصيل.

وذلك عقب انتهاء أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف واعتماد النتيجة رسميًا قبل نشرها عبر موقع المديرية للحصول عليها بكل سهولة عقب كتابة البيانات اللازمة للاستعلام.

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موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

يرغب الملايين من أولياء الأمور في معرفة موعد بداية الترم الثاني 2022 ومواعيد الامتحانات لوضع أجندة بالمصايف وغيرها من المتنزهات الصيفية لأبنائهم كمكافأة على مجهودهم طوال العام الدراسي حيث تنتهي الامتحانات في 22 يونيو المقبل لتبدأ بعدها امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية.