موعد بداية الترم الثاني 2022.. وموعد بدء ونهاية امتحانات الفصل الأول

مازال موعد بداية الترم الثاني 2022 يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محك البحث العالمي جوجل منذ إعلان أجندة العام الدراسي الحالي (2021-2022) قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة منتصف العام وكيفية تدريب الطلاب على الأسئلة.

موعد بداية الترم الثاني 2022

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام للمدارس والجامعات يوم 20 فبراير المقبل وذلك عقب انتهاء إجازة منتصف العام التي استمرت قرابة 15 يوما لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية سواء التعليم الجامعي أو قبل الجامعي حيث يستمر الفصل الثاني لمدة 97 يوما دراسيا فعليا.

ووضعت وزارة التربية والتعليم خطة لتطوير التعليم لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية تعتمد على فهم الطالب للمعلومات الواردة في المناهج الدراسية وقدرة الطالب على استيعابها وفهمها خاصة وأنها من البيئة المحيطة للطلاب وقد وسعت الوزارة وسائل التعليم من معلم داخل الفصل لمنصات إلكترونية تشرح تفاصيل المعلومات في المناهج.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

تنهى وزارة التربية والتعليم خطة تنظيم سير امتحانات الترم الأول بجميع المراحل التعليمية حيث أصدرت بالفعل تعليمات لجميع مديريات التعليم بالمحافظات بإنهاء شرح المناهج الدراسية وتدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات وذلك لرفع الضغط النفسي عن الطلاب أثناء عقد الامتحانات بجميع المواد الدراسية.

وتبدأ الامتحانات يوم 15 يناير الجاري وتستمر لمدة 3 أسابيع حيث تنتهى يوم الخميس 3 فبراير المقبل لتبدأ إجازة منتصف العام خلال الفترة من 5 فبرابر وتنتهي يوم 18 من نفس الشهر حيث تستمر لمدة 15 يوما فقط يستعيد فيها الطلاب نشاطهم للإقبال على الدراسة بطاقتهم المتجددة للتركيز في المعلومات الواردة في المناهج الدراسية.

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كيفية تدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة بنك المعرفة التي تطرح نماذج محاكية لأسئلة الامتحانات بجميع المناهج الدراسية بجميع المواد التعليمية وذلك للتدريب على الامتحانات قبل بدأها في 15 يناير المقبل حيث يأتي موعد بداية الترم الثاني 2022 في 20 فبراير المقبل لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بمحافظات الجمهورية.