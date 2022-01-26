الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انخفاض درجات الحرارة وشمس ساطعة.. تعرف على طقس البحر الأحمر

طقس
طقس

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، حالة من الاستقرار في الطقس وسطوع الشمس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وخلو السماء من أي سحب وهدوء في حالة البحر، وانتعاشة مع انتظام رحلات السيتي توز للمعالم السياحية بالغردقة ورحلات التفويج السياحي للأقصر والقاهرة.

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، باستقرار حالة الطقس بمدن المحافظة واستمرار عمل الموانئ والرحلات البحرية التي تزور الجزر ومناطق الغوص والمحميات الطبيعية ورحلات السفاري الصحراوية ويتم المتابعة مع مدن المحافظة على مدار الساعة بشأن حالة الطقس، وبالمتابعة مع إدارة المرور بالبحر الأحمر، أفادت أن جميع الطرق تعمل بكافة أنحاء المحافظة.

وكشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، الأربعاء، عن وصول 8 رحلات منتظمة و«شارتر» من روسيا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

 

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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