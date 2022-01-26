الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور تحذر قائدى المركبات من السرعة الزائدة

المرور
المرور

تباشر غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، متابعة حالة الطرق الصحراوية والرئيسية، مع الطقس السيئ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، وبرئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المروري الجاد والفعال على كل الطرق السريعة، وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق؛ لمنع وجود أي كثافات تتسبب في إعاقة خطوط السير أمام السيارات وقت سقوط الأمطار.

التدخل السريع سيارات الاغاثة الطرق الصحراوية قطاع المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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