الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابًا في انقلاب سيارة بأسيوط.. والنيابة تُحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء،  التحقيق في إصابة 12 شخصًا، انقلبت بهم  سيارة “ميكروباص” على الطريق الصحراوي الشرقي البحر الأحمر - أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص انقلاب السيارة ميكروباص رقم"7125 ي هـ ح".

وأسفر الحادث عن إصابة "على.س.ح" 20 عاما، و"محمد.ع.م" 21 عاما، و"عبدالرحيم.ف.م" 25 عاما، و"محمد.ح.م.ا" 20 عاما، و"محمد.ع.م.ع" 32 عاما، و"عاطف.ع.ف" 36 عاما، و"محمد.ح.ا" 33 عاما، و"معتصم.ر.ع" 22 عاما، و"محمد.ك.ب" 24 عاما، و"مصطفى.ا.م" 22 عاما، و"محمد.س.ح" 23 عاما، و"محمود.ا.ت" 21 عاما.

نقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجديدة، وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 

انقلاب سيارة البحر الاحمر الطريق الصحراوي مديرية امن أسيوط انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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