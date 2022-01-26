التصريح بدفن جثة عامل توفي صعقًا بالكهرباء في سوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء تأدية عمله، وصرحت النيابة بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقى عامل يبلغ من العمر 53 عامًا مصرعه بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج عقب تعرضه لصعق كهربائى عقب ملامسة يده أحد الأسلاك العارية أثناء عمله بحفر صرف صحي دائرة المركز تم تحرير محضرا وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال بوفاة عامل عقب تعرضه للصعق الكهربائي أثناء العمل بدائرة المركز وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول “ع.ا” 53 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفى طهطا العام “ جثة هامدة “ ادعاء صعق كهربائي وبسؤال شقيقه ”مختار. ع. ا” 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيامه وشقيقه بأعمال حفر صرف صحي دائرة المركز لامست يد شقيقه أحد الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال “حامد. أ. ع. ا” 41 سنة مقاول خاص دائرة مركز طهطا قرر بمضمون ما تقدم بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي" ولا توجد شبهة جنائية.

أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تحرر عن ذلك المحضر اللازم تم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.