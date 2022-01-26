«ذا صن» تشيد باكتشافات معبد «ملايين السنين» فى الأقصر

أشادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بالاكتشاف الأثري الأخير في غرب الأقصر، والمتمثل في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول في معبد أمنحتب الثالث، واصفاً إياه بالاكتشاف الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعثة الأثرية المصرية-الألمانية بقيادة عالم الآثار هوريج سوروزيان نجحت خلال الأعمال الجارية بمشروع ترميم المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث (حفيد الملك توت عنخ آمون) والمعروف باسم معبد "ملايين السنين" بالبر الغربي في الأقصر، مؤخرا في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ضخمين على هيئة أبو الهول و الإلهة سخمت.

وذكرت أن البعثة عثرت أيضا على أعمدة وجدرانًا مزينة بمناظر احتفالية وطقوسية كانت جزءًا من أحد المهرجانات المصرية القديمة، بالإضافة إلى تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للآلهة سخمت تم اكتشافها عند واجهة الفناء المفتوح، وصالة الأعمدة الكبرى للمعبد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عبد الرحيم ريحان ، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار ، قوله: "هذا هو أحد أهم الأعياد للمصريين القدماء التي تحتفل بنهاية العام الثلاثين من صعود الملك إلى العرش".

وأضاف "تُظهر صور هذا المهرجان الملك جالسًا على عرشه بكامل قوته، مع الحشود من حوله سعيدة ومتحمسة ، في انتظار خطابه الذي يعدهم بحكم آخر مدته 30 عامًا مليئًا بالرخاء والرفاهية، و في هذه المناسبة ، يقدم الملك أيضًا قرابين للآلهة".

ولفتت إلى أن الملك أمنحتب الثالث حكم مصر منذ حوالي 1386 قبل الميلاد حتى وفاته عن عمر يناهز الخمسين.

وتابعت الصحيفة أن الخبراء وعلماء الآثار القائمين على ترميم معبد ملايين السنين بالبر الغربي في الأقصر يأكلون في إعادة بناء تلك البقايا المكتشفة وإعادة المعبد إلى مجده السابق، مشيرا إلى أنه تم تدمير المعبد بعد زلزال مدمر ضرب البلاد خلال العصور القديمة.