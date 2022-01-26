السلطات العراقية: إصابة مدنيين اثنين بالقصف الذى استهدف قضاء الكرمة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إصابة مدنيين اثنين بالقصف الذي استهدف قضاء الكرمة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية- في بيان لها- أن "عملًا إرهابيًا جبانًا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة".

وأضافت، أن "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".

وتابعت: "شرعت الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

وعلى صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 10 أوكار للإرهابيين بعملية عسكرية في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وأوضحت الخلية، في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القطعات الأمنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي"، مضيفة أن القوات الأمنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 قنابل يدوية وصاروخ قاذفة وقذيفة هاون و3 مخازن بندقية.

وعلى صعيد آخر، قرر العراق، شمول الأعمار من 18عامًا فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة العراقية -في بيان لها- إن اللجنة العلمية الاستشارية للبرنامج الموسَّع للتحصين عقدت اجتماعها بتاريخ 15 /1 /2022".

وأضاف البيان، أنه لغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من متحوّرات كورونا وبضمنها أوميكرون، تقرر شمول الأعمار فوق 18 عاماً بالجرعة الإضافية الثالثة".

وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية العراقية المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وقرار مجلس الوزراء الخاصة بلقاح "كوفيد- 19" .

وقالت الوزارة- في بيان لها- إنه يجب حث الجهات التعليمية والوظائف الإدارية الأخرى وأبنائنا الطلبة بضرورة أخذ الجرعات بلقاح (كوفيد 19) والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وتوجيه الإشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة المدارس فيما يخص هذا الشأن، وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الإشرافية، على أنه لا يسمح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم إلا بعد إبراز بطاقة التلقيح مع التقيد بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.