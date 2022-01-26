الرئيس العراقى: هجوم مقر رئيس البرلمان عمل إرهابى مستنكر

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر.

وقال "صالح"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يجب توحيد الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 10 أوكار للإرهابيين بعملية عسكرية في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وأوضحت الخلية، في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القطعات الأمنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي".

وأوضحت أن القوات الأمنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 قنابل يدوية وصاروخ قاذفة وقذيفة هاون و3 مخازن بندقية.