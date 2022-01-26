اختتام امتحانات نصف العام للصفيين الخامس والسادس الابتدائى بالقاهرة.. اليوم

يختتم طلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية، امتحانات نصف العام الدراسي، بأداء امتحان مادة الرياضيات، اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الابتدائي، بمحافظة القاهرة.

ويؤدي الطلاب الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشدده، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلًا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقى للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط.

كما شددت الوزارة، على التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

وأشار، إلى أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وقال شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.