وزير الرياضة: مسؤولية المنسقيين الإعلاميين كبيرة لمواكبة قوة مصر الناعمة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير للشباب والرياضة، أن مصر تعيش حالة تطور دائم، لاسيما في ظل توفر التقنيات الحديثة وانتشارها في كافة مناحي الحياة، مطالبًا شباب المنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة، بتحمل المسؤولية الكبيرة لمواكبة قوة مصر الناعمة، وتقديم محتوى يستجيب لاهتمامات الجمهور، ويواكب توقعاته وتطلعاته، مشددًا على أهمية تقديم المحتوى، ضمن المنصات الحديثة، التي باتت أقرب إلى الجمهور.

جاء ذلك في كلمة وزير الرياضة التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الأول للمنسقيين الإعلاميين، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، الحديث حول "السياسات الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة" عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن منهجية ورؤية الرسالة الإعلامية للوزارة ، تؤمن بإتاحة إعلام مستدام تماشيًا مع الجمهورية الجديدة ، حيث يتم العمل بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الإعلامية، على تعزيز الخطاب الإعلامي المتوافق مع مبادئ الدولة القائمة على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، ونشر الفكر الإيجابي، وترسيخ الأفكار التي تخدم المجتمع، وتحصين مجتمعنا، عبر تحفيز الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل النشء والشباب المصري ، وتوظيف الطاقات الشابة، وتمكين المرأة، وتعزز هذه القيم، وترسخها بين جميع أفراده.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن فكرة الملتقي الأول للمنسقيين الإعلاميين، بشكل عام تأتي بهدف صقل مهاراتهم وإطلاعهم على كل جديد في عالم الصحافة والإعلام، في سياق النهج الجديد للوزارة نحو استراتيجية التحول الرقمي، بالعمل على تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتفعيل الجانب الإعلامي بالعديد من الفعاليات ذات العلاقة، للاستفادة من الأطروحات التي من شأنها أن تزيد من المكتسبات في هذا الإطار الإعلامي الذي يمثل شريانًا حيويًّا لتحقيق النجاح المنشود.

وزير الشباب: الاستثمار في المستقبل من الركائز الأساسية للتنمية

وقال «صبحي»: "تعلمنا من القيادة السياسية، أن الاستثمار في المستقبل والاستعداد له، من الركائز الأساسية للتنمية، ونعتبر التخطيط الدائم وتطوير آليات التعامل مع التحديات، وتحويلها إلى فرص، ضرورة لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عصام شلتوت، أن الإعلام شريك أساسي في جهود التنمية، ويعمل على دعم كافة المبادرات الوطنية والقضايا الرئيسة المهمة، وهذا يتطلب من الجهات تعاونًا تامًا مع الإعلاميين، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية للقيام بدورهم؛ لأن الإعلام بحاجة إلى معلومات موثقة من مصدر رسمي، ليتمكن من القيام بدوره بشكل فعال، ولا بُد لنا جميعًا أن نعمل مع الإعلام الوطني بروح الفريق الواحد، ومبدأ الشراكة ، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت نموذجًا رائعا يجسد برامجها من خلال نقل الفعاليات عبر بوابة مصر للشباب والرياضة، فالإعلاميون لهم دور مختلف، وأدوات مختلفة، ووجودهم في أي حدث ضروري ومهم.

بدوره، عبر أحمد البشبيشي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بالتواجد اليوم لحضور فاعلية مهمة تهدف لتوحيد الرسالة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت التابعة لها، فالإعلام هو أكثر الأدوات اليوم تأثيراً على الشباب وعلى بنائهم الثقافي والتوعوي.

وأشار إلى أن شباب هذه الأمة هم مستقبلها وبناء وعيهم وتكوينهم يجب أن يشمل المحاور البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية، ما يمكنهم من مواجهة كافة تحديات المستقبل وخلق فرص أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، فالإعلام الرياضي والإعلام الموجه للشباب أوعية تتشكل داخلها قدرات الشباب ويترتب عليها مدى مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلق منها بالتعليم الجيد والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وغيرها.

وتابع: في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدينا منصات إعلامية يتابعها آلاف الشباب المصري نعلي فيها قيم التعايش واحترام الرأي الآخر ونبرز أهمية مشاركة الشباب في العمل السياسي ودوره البارز الآن في صنع السياسات وفي كل إنجاز تحققه الدولة المصرية.

وخلال الجلسة النقاشية، أعرب الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن بالغ سعادته بانعقاد الملتقى الأول للمنسقيين الإعلاميين، مطالبًا بتعميم الفكرة واستدامتها بالشراكة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الحديدي، إن دور المنسق الإعلامي لمؤسسة بحجم وزارة الشباب والرياضة، دور محوري وفعال، مطالبًا المشاركين بالملتقى، بتكوين شبكة علاقات قوية مع كافة وسائل الإعلام والتفاعل السريع والإيجابي مع كل المستجدات سواء بالرد أو النفي أو التأكيد وذلك عبر المنصات الرسمية.

جرت فعاليات الملتقى بحضور وفد من تنسيقية شباب الأحزاب ضم كلًا من الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أحمد البشبيشي ، مؤمن سيد، تقي شاهين ، زوسر تيتو.. وحضر أيضًا الكاتب الصحفي عصام شلتوت ، الإعلامي الرياضي وليد الحديدي ، الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي للوزارة والمشرف العام على الملتقى ، قيادات الإدارت المركزية للوزارة ، قيادات مديريات الشباب والرياضة، وبمشاركة 60 منسقًا إعلاميًا، من كافة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدير بالذكر أن الملتقى يحمل عددًا من المحاور الرئيسية المهمة منها "السياسات الإعلامية في ضوء استراتيجية بناء الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030، تطبيقات صحافة الفيديو، وصحافة الموبايل، الإعلام الإلكتروني، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج والتسويق الإعلامي، المراسم والبروتوكولات، تنظيم المؤتمرات الصحفية، تحليل المضمون وقياس الرأي العام، والرصد والمتابعة الإعلامية".