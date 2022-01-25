الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية وتايلاند تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

اتفقت السعودية وتايلاند، الثلاثاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، كما أبدت تايلاند استعدادها لرفع القضايا السابقة لجهات مختصة إذا ظهرت أدلة جديدة.

كما اتفق البلدان في بيان مشترك على أن الحكومة التايلاندية بذلت جهودًا كبيرة في حل القضايا.

الصورة

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي إن زيارة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي برايوت تشان أوتشا إلى المملكة تأتي في إطار تقريب وجهات النظر وحرص البلدين على التفاهم والتشاور لإنهاء الموضوعات العالقة.

كما تهدف الزيارة بحسب وزير الخارجية إلى التباحث حول تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بالعديد من القضايا التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية.

الصورة
بيان الخارجية السعودية

وأكد وزير الخارجية، أن البلدين يتطلعان إلى تكثيف العمل الثنائي في كل ما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله، مبينًا أن المملكة حريصة على العمل مع كافة الشركاء حول العالم من أجل مواصلة الجهود الدولية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح فيصل بن فرحان أن البلدين يعتزمان من خلال هذه الزيارة، فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة، والمضي قدمًا نحو كل ما يزيد من ازدهار ورفاه البلدين والشعبين.

وقال الوزير السعودي إن حجم صادرات المملكة إلى تايلاند بلغ 4 مليارات دولار خلال 2020م، فيما بلغ حجم صادرات تايلاند إلى المملكة 1.65 مليار دولار في العام نفسه، مشيرا إلى أن المملكتين ستواصلان العمل على تطوير علاقتهما في كافة المجالات واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي ومد مزيد من جسور التواصل بينهما لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين نحو آفاق أرحب في العلاقات الثنائية بينهما.

تايلند العلاقات الدبلوماسية الحكومة التايلندية فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

«النقد الدولى» يحث السلفادور على التراجع عن جعل بيتكوين عملة قانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟