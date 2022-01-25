السعودية وتايلاند تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

اتفقت السعودية وتايلاند، الثلاثاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، كما أبدت تايلاند استعدادها لرفع القضايا السابقة لجهات مختصة إذا ظهرت أدلة جديدة.

كما اتفق البلدان في بيان مشترك على أن الحكومة التايلاندية بذلت جهودًا كبيرة في حل القضايا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي إن زيارة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي برايوت تشان أوتشا إلى المملكة تأتي في إطار تقريب وجهات النظر وحرص البلدين على التفاهم والتشاور لإنهاء الموضوعات العالقة.

كما تهدف الزيارة بحسب وزير الخارجية إلى التباحث حول تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بالعديد من القضايا التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية.

بيان الخارجية السعودية

وأكد وزير الخارجية، أن البلدين يتطلعان إلى تكثيف العمل الثنائي في كل ما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله، مبينًا أن المملكة حريصة على العمل مع كافة الشركاء حول العالم من أجل مواصلة الجهود الدولية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح فيصل بن فرحان أن البلدين يعتزمان من خلال هذه الزيارة، فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة، والمضي قدمًا نحو كل ما يزيد من ازدهار ورفاه البلدين والشعبين.

وقال الوزير السعودي إن حجم صادرات المملكة إلى تايلاند بلغ 4 مليارات دولار خلال 2020م، فيما بلغ حجم صادرات تايلاند إلى المملكة 1.65 مليار دولار في العام نفسه، مشيرا إلى أن المملكتين ستواصلان العمل على تطوير علاقتهما في كافة المجالات واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي ومد مزيد من جسور التواصل بينهما لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين نحو آفاق أرحب في العلاقات الثنائية بينهما.