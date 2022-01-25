الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير قطر يزور واشنطن يوم 31 يناير

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد

أفادت وكالة «رويترز» بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة واشنطن يوم 31 يناير في رحلة من المرجح أن تتناول أفغانستان وأمن إمدادات الغاز إلى أوروبا فضلًا عن إيران.

تأتي زيارة الشيخ تميم وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلًا محتملًا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال أحد المصدرين إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، في اتصال هاتفي أمس الإثنين.

وتشعر واشنطن بالقلق من احتمال أن يؤدي هجوم عسكري روسي محتمل على أوكرانيا إلى عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو، الأمر الذي من شأنه أن يوقف شحن الغاز الروسي إلى أوروبا. وتنفي روسيا أنها تخطط لمهاجمة أوكرانيا.

وإمدادات الغاز العالمية شحيحة بالفعل وشحنات (قطر للطاقة) مقيدة بعقود توريد طويلة الأجل لا يمكن للشركة كسرها بسهولة.

وتهدف زيارة الشيخ تميم إلى تقوية العلاقات مع واشنطن التي تعززت منذ أن استضافت الدوحة محادثات أفضت إلى اتفاق 2020 لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ولعبت دورًا محوريًا في جهود الإجلاء أثناء الانسحاب الأمريكي. كما أصبحت قطر الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان، التي تخضع الآن لحكم حركة طالبان.

وتجري قطر وتركيا مفاوضات مع طالبان لإدارة العمليات في مطار كابول الدولي، الخط الجوي الدولي الرئيسي في الدولة التي لا تطل على بحار.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يبحث الشيخ تميم وبايدن أيضًا جهود القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي تربطها بالدوحة علاقات، فضلًا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وتأتي زيارة أمير قطر أيضًا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.

امير قطر واشنطن إيران الغاز اوروبا الشيخ تميم بن حمد

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