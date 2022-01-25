«النقد الدولى» يحث السلفادور على التراجع عن جعل بيتكوين عملة قانونية

حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن تحركها، لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية، ودعا إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.



وقال صندوق النقد، خلال بيان، في أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على بيتكوين.



وأضاف الصندوق، أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضًا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببيتكوين.

وفي سياق متصل، واصلت العملات الرقمية المشفرة تراجعها، لتنخفض قيمة البيتكوين أهم وأكبر هذه العملات إلى أقل مستوياتها منذ ستة أشهر.

وفقدت البيتكوين حوالي 6.6% من قيمتها اليوم لتصل إلى أقل من 34 ألف دولار للوحدة الواحدة، ويستمر تراجعها لليوم السادس على التوالي.

وتراجع سعر العملة الأقل انتشارًا إيثر بنسبة 7.6% إلى 2201 دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ يوليو الماضي.



وكما تراجع سعر العملة إس.أو.إل التابعة لمنصة سولانا بنسبة 19% والعملة أيه.دي.أيه التابعة لمنصة كاردانو بنسبة 13% بحسب بيانات موقع كوين جيكو المتخصص في متابعة أسواق العملات الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد الضغوط على العملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة مع اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» الأمريكي إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

وفقدت البيتكوين نحو 50% من قيمتها منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر الماضي عندما سجلت أكثر من 64 ألف دولار للعملة الواحدة.