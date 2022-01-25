السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبدالله لرويترز، إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.



وتشمل التغيرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلو واط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضًا.



وقال عبدالله لرويترز، إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة، مضيفًا أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.



وتعاني شبكة الكهرباء السودانية عقودًا من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.



وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين «الدقيق»، في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضًا جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر والتي تسببت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.



وقال عبدالله، إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من 95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم.

وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصًا على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.

وكانت السلطات قد رفعت الأسعار أولًا في وقت سابق هذا الشهر، لكن مجلس السيادة في البلاد علق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.