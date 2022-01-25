نائب بالشيوخ: عيد الشرطة مناسبة لكل محبي الوطن ورافضي الأجندات الأجنبية

هنأ النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية، موجها التحية للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ورؤيته لتحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد وكذلك لكافة رجال الشرطة المصرية، الذين يبذلون كل جهد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسط ظروف وتحديات صعبة.

ودعا عبد الهادي في بيان له اليوم، الله، أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأن يحفظ الوطن من شر الفتن والمؤامرات ويحفظ رجال الشرطة والقوات المسلحة، ويرحم شهداءهم الأبرار في كافة معاركهم دفاعا عن الوطن ومنجزاته واستقراره.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن عيد الشرطة مناسبة وطنية جليلة، يتم الاحتفال فيها ببطولات رجال الأمن الأفذاذ في مختلف المعارك طوال سنوات طويلة، بدءا من مواجهة قوات الاحتلال البريطاني وانتهاءًا بمواجهة عناصر الإرهاب الجبناء العملاء الموجهين ضد الوطن.

واختتم النائب طارق عبد الهادي بأن عيد الشرطة، هو عيد كل مصري يفخر بقيمة الأمن والآمان في هذا البلد ويعمل لصالحه ويرفض كافة الأجندات الأجنبية.

وكان هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب المصري بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «سيظل يوم الخامس والعشرون من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير».

واستطرد الرئيس: «إننى إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر».