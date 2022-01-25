الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب بالشيوخ: عيد الشرطة مناسبة لكل محبي الوطن ورافضي الأجندات الأجنبية

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي

هنأ النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية، موجها التحية للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ورؤيته لتحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد وكذلك لكافة رجال الشرطة المصرية، الذين يبذلون كل جهد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسط ظروف وتحديات صعبة.

ودعا عبد الهادي في بيان له اليوم، الله، أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأن يحفظ الوطن من شر الفتن والمؤامرات ويحفظ رجال الشرطة والقوات المسلحة، ويرحم شهداءهم الأبرار في كافة معاركهم دفاعا عن الوطن ومنجزاته واستقراره.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن عيد الشرطة مناسبة وطنية جليلة، يتم الاحتفال فيها ببطولات رجال الأمن الأفذاذ في مختلف المعارك طوال سنوات طويلة، بدءا من مواجهة قوات الاحتلال البريطاني وانتهاءًا بمواجهة عناصر الإرهاب الجبناء العملاء الموجهين ضد الوطن.

واختتم النائب طارق عبد الهادي بأن عيد الشرطة، هو عيد كل مصري يفخر بقيمة الأمن والآمان في هذا البلد ويعمل لصالحه ويرفض كافة الأجندات الأجنبية.

وكان هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب المصري بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «سيظل يوم الخامس والعشرون من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير».

واستطرد الرئيس: «إننى إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر».

القوات المسلحة رئيس الجمهورية وزير الداخلية قوات الاحتلال اللواء محمود توفيق عضو مجلس الشيوخ الاحتلال البريطانى نائب الشيوخ العيد ال70 للشرطة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

«النقد الدولى» يحث السلفادور على التراجع عن جعل بيتكوين عملة قانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟