الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

2 فبراير.. مناقشة كتاب «علم اجتماع السينما وجماهيرها» بشبكة آمون للباحثين

السينما
السينما

تنظم شبكة آمون للباحثين فى الأدب والسينما ندوة (أون لاين) بعنوان قراءة في كتاب "علم اجتماع السينما وجماهيرها" وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير في تمام السادسة مساء عبر تطبيق زووم”.
الكتاب من تأليف إيمانويل إتيس ترجمة سلمى مبارك ويشارك في الندوة الدكتور سعيد المصري والدكتورة سلمى مبارك والدكتور وليد الخشاب.

الفيلم السينمائي وثيقة اجتماعية مهمة تساهم في رسم قوانين حركة وديناميكية المجتمع وفهم طبيعة العلاقة الجدلية بين الإنسان والمجتمع. فالفيلم لم يعد يضع وجها لوجه ظواهر عالم متجانس من الموضوعات، بل عناصر من الواقع غير متجانسة تماما؛ خاصة وأن ميكانيزمات الهوية الاجتماعية قد أصبحت تتحدد بشكل متسرع: كل علامة أو أي عنصر يدخل في تشكيل الصورة، يحمل معه قوة مؤلمة وحقيقية للحقيقة الراهنة. إن السوسيولوجيا كعلم ينقل الواقع ويفسر الظاهرة الاجتماعية بالعودة إلى دراسة أسبابها ونتائجها؛ لا تعدو أن تتقاطع مع الوثيقة الفيلمية بصفتها تؤسس لخطاب يكشف الواقع ويعريه. إن الصورة تؤسس علاقة بصرية مع الواقع والأشخاص.

السينما وسيلة مثلى لتقديم صورة مجتمع ما لدى مجتمعات أخرى. فالفعل السينمائي هو قبل كل شيء فعل اقتصادي وثقافي. ولعل هذا هو السبب في تسابق العديد من دول العالم إلى النهوض بهذا القطاع، لأن الجميع قد أدرك الأهمية القصوى للصورة في العصر الذي نعيشه، فهو من جهة يصدر قيمة عبرها، وتذر أموالا طائلة، والمثال الملموس الذي لا يحتاج إلى تعليق هو نموذج الصورة الأمريكية، فعائداته تعد بملايير الدولارات، آخرها ما وصل إليه فيلم "Titanic" للمخرج جيمس كاميرون. يقول جون كلود كايير، السيناريست السابق للمخرج الإسباني لويس بينييل، بأن الشعب الذي لم يعد يصنع صورا عن ذاته محكوم عليه بالانقراض. إذن فالصورة نوع من التأريخ للسيرورة الاجتماعية في واقعها اليومي.

شبكة آمون للباحثين الادب والسينما قراءة كتاب علم اجتماع السينما

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» توضح حقيقة انتقال أوميكرون من خلال العين

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

محمد الباز يكشف سر ترويج «نتفليكس» للمثلية

«دواء وقائي».. كل ما تريد معرفته عن عقار «إيفوشيلد» لعلاج كورونا

«الشيوخ» يحيل مصطفى سالمان إلى لجنة القيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟