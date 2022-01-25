الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد وقنوات مباراة مصر وساحل العاج في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يقدم لكم «الدستور» موعد وقنوات مباراة مصر وساحل العاج في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث يلتقي منتخب الفراعنة مع الأفيال في مباراة قمة نارية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في إفريقيا والوطن العربي.

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022، مباراة قمة نارية تجمع منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار في دور الـ 16 من البطولة.

وصل منتخب مصر لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد تأهله كثاني مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف نييجريا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراتين أمام غينيا بيساو والسودان وخسر مباراة واحدة أمام نيجيريا.

بينما وصل منتخب كوت ديفوار لهذا الدور بعد تأهله كأول المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة واحدة.

ويواجه الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار الفائز من مباراة المغرب ومالاوي فى دور الثمانية.

موعد مباراة مصر وساحل العاج فى كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، فى تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة والسابعة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات نقل مباراة مصر وساحل العاج فى كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بشكل حصري عبر قنواتها المشفرة المخصصة لإذاعة البطولة beIN Sports Max HD1 وقناة beIN Sports Max HD2.

معلق مباراة مصر وساحل العاج فى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويعلق على المباراة المعلق المصري على محمد على عبر قناة beIN Sports Max HD1 على القناة الصوتية الأولى.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمر السولية - محمد النني - حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح 

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