تنفيذ 51 قرار إزالة للتعديات وتعزيز قدرات العاملين.. حصاد «الري» اليوم

أجرت وزارة الري، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

اتفاق بين «الري» و«الزراعة» بشأن مساحات زراعة الأرز في الموسم الجديد

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهدف من عقد الاجتماعات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، تذليل كل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.

https://www.dostor.org/3694672

تنفيذ 51 قرار إزالة للتعديات بمساحة 2422 متر على الترع والمصارف

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرياحات، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، اليوم، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، تضمنت تنفيذ 51 قرار إزالة للتعديات بمساحة إجمالية بلغت 2422 متر مربع، تابعة لهندسة الرى في مركزى بنها وطوخ، وبتواجد فريق الإزالات بوزارة الرى، بالتنسيق مع مجلس مدينة طوخ، وتأمين كامل من قوة من مركز شرطة طوخ، وذلك في إطار مواجهة كافة أشكال وأحجام التعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية، للحفاظ على الموارد المتاحة.

https://www.dostor.org/3694561

الانتهاء من ورشة تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارة الري

عقدت اليوم ورشة العمل النهائية لمشروع EU water STARS بحضور الدكتور رجب عبد العظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري، وخوانا ميزا رئيس الملف الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وبحضور الدكتورة إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط والسادة قيادات الوزارة لعرض أهم نتائج المشروع.

حيث عمل المشروع من خلال مكوناته المختلفة على تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري من خلال بناء القدرات الفنية في مجالات إدارة المياه و التعامل مع التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية.

https://www.dostor.org/3694547

