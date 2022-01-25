الانتهاء من ورشة تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارة الري

عقدت اليوم ورشة العمل النهائية لمشروع EU water STARS بحضور الدكتور رجب عبد العظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري، وخوانا ميزا رئيس الملف الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وبحضور الدكتورة إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط والسادة قيادات الوزارة لعرض أهم نتائج المشروع.

حيث عمل المشروع من خلال مكوناته المختلفة على تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري من خلال بناء القدرات الفنية في مجالات إدارة المياه و التعامل مع التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية.

وقد استطاع المشروع من خلال أنشطته في مجال التوعية أن يساعد في زيادة الوعي العام بتحدي ندرة المياه والحاجة إلى الحفاظ على المياه، وتبني نشر ثقافة التحول من الري السطحي إلى الري الحديث من خلال المسابقة القومية للحفاظ على المياه تحت شعار "حافظ عليها.. تلاقيها".

كما تم عقد العديد من جلسات نقل المعرفة مع المزارعين الفائزين الذين استخدموا أنظمة الري الحديثة. وقد تمكن المزارعون من مشاركة خبراتهم مع أقرانهم المزارعين ممن يرغبون في التحول إلى أساليب الري الحديثة.

كما كان الإتحاد الأوروبي شريكًا رئيسيًا في تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، هذا الحدث السنوي الذي يُعقد للسنة الرابعة على التوالي ومنذ عام 2018، حيث يلتقي خبراء المياه ومسؤولي الدولة والإتحاد الأوروبي والشركاء المانحين الآخرين والمؤسسات المالية من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات ومناقشة الشراكات الاستثمارية المحتملة في قطاع المياه.

وقام المشروع أيضا بالعديد من أنشطة الدعم الفني ومنها دعم وحدة المحاسبة المائية بقطاع التخطيط لقياس لرصد وإدارة المياه فى الزراعة من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.

كما ساهم المشروع في تحديث مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية 2037 وعقد مجموعة من التدريبات على إجراءات الضبطية القضائية وإجراءات قانون الحجز الإداري بالمحافظات المختلفة.

وتعد الدراسات الفنية التي قام بها خبراء المشروع ضمن المكون الخامس من أهم دعائم البرنامج القومي لتبطين الترع ومشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلى نظم الري الحديث والتي تعمل الوزارة جاهدة لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين إدارة الموارد المائية.