حجز شخصين عثر بحوزتهما على مخدرات داخل سيارة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بحجز شخصين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بمحيط القاهرة الجديدة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على 300 جرام من مخدر الاستروكس و400 جرام من مخدر الحشيش داخل حقيبة بسيارة يستقلها المتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بإمتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة يستقلها شخصين وبحوزتهما كمية من المواد الاستروكس زنة 300 جرام و400 جرام من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وهاتفى محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.