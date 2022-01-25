«مستقبل وطن» يفصل نائبًا بالشيوخ لتعديه بالضرب على سيدة

قرر حزب مستقبل وطن فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسن، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

كما كلف الحزب هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب المذكور من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم حياله.

وأكد الحزب على أن اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلة تجاه النائب المذكور جاء في ضوء قيامه بارتكاب واقعه تمثل خروجا عن المألوف بأوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.