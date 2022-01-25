خطوات الاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية بالرقم القومي 2022، بات البحث مرتفع عليها من قبل المواطنين، حيث يستطيع أي مواطن الاستعلام عن الأحكام القضائية من خلال كتابة الرقم القومي بجميع محافظات مصر، وذلك عبر الدخول والمتابعة على موقع وزارة العدل.

خطوات الاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية بالرقم القومي 2022

خطوات الاستعلام عن الأحكام القضائية مصر بالرقم القومي 2021

(الخطوة الأولى): يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال الرابط التالي: moj.gov.eg/ar .

(الخطوة الثانية): يظهر أمامك في الموقع الرسمي الصفحة الرئيسية للموقع، تجد جملة خدمات إلكترونية في يسار أسفل الصفحة، قم بالضغط عليها.

(الخطوة الثالثة): يجب الذهاب إلى خدمة الاستعلام من ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

(الخطوة الرابعة): يجب اختيار استعلام عن الحكم القضائي.

(الخطوة الخامسة): يجب الموافقة على خدمة استعلام المحاكم، ومن ثم الدخول على القضية التابعة لك.

(الخطوة السادسة): يجب مليء عدة اختيارات مثل درجة المحكمة ونوع الحكم ورقم الحكم.

(الخطوة السابعة): يجب ملء كل البيانات المطلوبة، ثم تضغط بعد ذلك على جملة تنفيذ الغرض.

(الخطوة الثامنة): يجب تسجيل كافة المعلومات اللازمة، ومن ثم الضغط على عرض باقي التفاصيل المتاحة على الموقع الرسمي.

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في إطار حرص الحكومة المصرية في التسهيل على المواطنين عند إجراء أي خدمة، توفر إتمام كثير من الخدمات بشكل فوري، بالإضافة إلى الاستعلام عن الأحكام القضائية في مصر بالرقم القومي 2021 تمكنت الحكومة المصرية من تقديم الكثير من الخدمات عبر الانترنت، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتقليل الوقت والجهد مع تقليل الازدحام أمام الهيئات والمؤسسات، ذلك يمكن الاستعلام عن الأحكام القضايا إلكترونيًا، منها الاستعلام عن الأحكام القضائية بالرقم القومي الكامل للراغب في الاستعلام.