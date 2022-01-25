الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في انتحال 11 شخصا صفة رجال شرطة في كرداسة

التحقيق
التحقيق

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة انتحال 11 شخصا صفة رجال شرطة في كرداسة بمحافظة الجيزة، واستولوا على 420 ألف جنيه من منزل صاحب مشتل زرع، وفروا هاربين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن أحد المتهمين يرتبط بصلة نسب بالمجني عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإعادة النقود المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انتحال عدد من الأشخاص صفة رجال شرطة، واقتحامهم منزل مالك مشتل زرع، وتفتيشه، والاستيلاء على مبلغ 420 ألف جنيه، قيمة قطعة أرض باعها المجني عليه.

وذكر المجني عليه أن المتهمين اصطحبوه وشقيقه داخل سيارة ميكروباص، بحجة اقتيادهما لمركز الشرطة، ثم أخلوا سبيلهما في الطريق، وفروا هاربين بعد الاستيلاء على المبلغ المالي.

كشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة نسب بالمجني عليه وراء التدبير للجريمة، حيث استعان بالمتهمين ووضع لهم سيناريوا الجريمة، لعلمه أن المجني عليه بحوزته مبلغ مالي قيمة قطعة أرض باعها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تم القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

محافظة الجيزة تحريات الاجهزة الامنية ضبط المتهمين مديرية أمن الجيزة مركز شرطة كرداسة

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