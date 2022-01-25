قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس المتهمين بترويج ونشر مقاطع فيديو لمواطن وزوجته، على شبكة الإنترنت، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.