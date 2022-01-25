الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: إيقاف حركة القطارات بين محطتى «الجيزة- أبوالنمرس» 4 أيام

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي «الجيزة-أبوالنمرس» بخط «القاهرة-السد العالي» لمدة 4 أيام، من صباح يوم الخميس المقبل حتى صباح يوم الأحد 30 يناير الجاري، ولمدة 4 ساعات، من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا.

وأرجعت الهيئة وقف حركة القطارات إلى الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري. 

وقالت الهيئة إنه تيسيرا على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة.

واعتذرت الهيئة للركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.

السكة الحديد إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة أبو النمرس القاهرة السد العالي لمدة 4 أيام بخط القاهرة السد العالي الحديد

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وائل لطفي

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