بعد إصابته بكورونا.. أبرز المعلومات عن المخرج جلال الشرقاوي

تصدر اسم المخرج جلال الشرقاوي، محرك البحث "جوجل" بعد إعلان ابنته إصابته بفيروس كورونا دخوله مستشفى العزل.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المخرج جلال الشرقاوي في سياق السطور التالية:

المخرج جلال الشرقاوي من مواليد 14 يونيو 1934.

يبلغ المخرج جلال الشرقاوي من العمر 87 عاما.

حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954.

حصل أيضًا المخرج جلال الشرقاوي على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955.

حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958.

دبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 .

ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.

وقد مثّل في مسلسلات مثل ملحمة الحب والرحيل في الأردن و مسلسل المفسدون في الأرض .

المخرج الكبير جلال الشرقاوي

وفي وقت سابق، قالت ابنة المخرج الكبيرجلال الشرقاوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بابا أصيب بكورونا، والرئة فيها مشاكل، رجاءً الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت".

يُذكر أن جلال الشرقاوي يُعدُّ أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، ومن أشهر أعماله الإخراجية: «حودة كرامة، الخديوي، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، ع الرصيف، عطية الإرهابية».

وشارك أيضاً بالتمثيل في أعمال فنية عدة، أهمها: "الخاتم، درب ابن برقوق، أيام المنيرة، الحب وأشياء أخرى، خلي بالك من عقلك".

الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي

كشف تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، أن والده المخرج جلال الشرقاوي مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة.

وقال تامر الشرقاوي: "والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وأضاف تامر الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والده اتنقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: "إحنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا وإحنا 5 أفراد فى البيت كان عندنا كورونا".

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: "المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص الأكسجين وانخفض إلى أقل من 80، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة وهو معزول تماما".