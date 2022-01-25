حزمة تيسيرات جديدة للعبور من خلال كباري ومعديات وأنفاق قناة السويس

وجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتقديم حزمة تيسيرات جديدة لخدمة مواطني مدن القناة وسيناء خلال عبورهم من جميع المحاور على طول قناة السويس؛ من أنفاق وكباري عائمة ومعديات، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التهسيلات تتماشى مع خطة الدولة التي تهدف بالأساس لربط سيناء بالوادي، وتسهيل حركة التجارة والانتقال من وإلى سيناء، بما يخدم المشروعات التنموية بالمنطقة.

وأضاف أن التيسيرات تشمل توحيد مقابل خدمة العبور على كل المحاور، مع إعفاء السيارات الملاكي والأجرة التي تعمل داخل المدينة وتحمل لوحات معدنية لنفس المحافظة حال مرورها من محاور العبور لنفس المحافظة، وكذلك إعفاء السيارات الملاكي والأجرة التي تحمل لوحات معدنية لمحافظتيّ شمال وجنوب سيناء وقاطني مدينة الإسماعيلية الجديدة وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وسيارات الخدمة المجتمعية مثل الإسعاف والمطافي وسيارات الكسح والكنس والإنقاذ والطوارئ.

وبحسب البيان، تتسع مظلة التسهيلات المقدمة للمواطنين من خلال نظام الاشتراكات، حيث يتم منح نسبة خصم قدره 40% على الاشتراك الشهري، وخصم 50% على الاشتراك الربع سنوي وخصم 60% على النصف سنوي.

كما تشمل التسهيلات الشركات والمؤسسات حال شرائهما لكميات من تذاكر العبور دفعة واحدة وذلك بمنحها خصماً قدره 10% لعدد 500 تذكرة، و20% لعدد ألف تذكرة، و30% لعدد ألفيّ تذكرة من نفس الفئة.

وأهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين العابرين للأنفاق، الالتزام بتعليمات العبور والأمان؛ منعًا لتوقيع الغرامات، وذلك حفاظًا على سلامة العابرين.