الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» و«بايونتيك» تعلنان بدء التجارب على لقاح مخصص لمواجهة أوميكرون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت شركة فايزر وبايونتيك للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أنهما يعتزمان بدء التجارب على لقاح مخصص لمواجهة أوميكرون، بحسب سكاي نيوز. 

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.6 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 354.392.602، وإجمالي الوفيات 5.603.837.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ868.494 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها71.707.171.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 623.636 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 24.142.032.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 489.848 وإجمالي إصابات 39.543.328.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ320.178 وإجمالي إصابات 10.988.027.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 303.183 وإجمالي إصابات 4.667.829.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات204.323 وإجمالي إصابات 2.946.151.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 154.430 وإجمالي إصابات 16.063.010.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.227 وإجمالي إصابات 4.289.305

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 143.875 وإجمالي إصابات 10.001.344.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 132.477 وإجمالي إصابات 5.761.398.

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 355 مليونا و632 ألفا و96 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و623 ألفا و218 حالة، فيما تعافى 282 مليونا و304 آلاف و65 حالة.

رسالة من رئيس "الصحة العالمية" لإنهاء "مرحلة كورونا الحرجة"

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، انخفاضا من 57 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

لقاح كوونا فيروس بايتونيك فايزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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