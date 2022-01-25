«القومي للمرأة» يناقش المشروع القومي لتنمية الأسرة باجتماعه الدوري

عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اجتماعه الدورى بمشاركة عضوات وأعضاء المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبدأ الاجتماع بترحيب جميع أعضاء وعضوات المجلس بالدكتورة مايا مرسى بعد عودتها إلى العمل سالمة من الحادث الذى تعرضت له منذ فترة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود عضوات وأعضاء المجلس ولجانه وفروعه وأمانته العامة خلال الفترة الماضية والتى تضمنت حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما ناقش الاجتماع عرض مختصر لدور المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه يعد واحد من أهم مشروعات الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستثمار في البشر من حيث ضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، موضحة أن المجلس يعمل على المشروع من منظور التمكين الاقتصادى للمرأة والتوعية والتثقيف بالقضية السكانية.

وتضمن الاجتماع إقرار حصاد إنجازات المجلس خلال عام ٢٠٢١ بشكل رسمى، والإشارة إلى كتاب "حق السعاية فى الوظيفة المنسية " للدكتور سعد الدين الهلالى عضو المجلس والذى تم اصداره خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أنها دراسة فقهية تناقش وظيفة المرأة فى منزلها سواءا كانت ربة منزل او امرأة عاملة بإعتبارها وظيفة غير مؤمنة، حيث أنها صاحبة الحق فى الأموال الزوجية باعتبارها شريكة لزوجها فى الحياه الإنسانية والأمور المالية، مؤكدا حرص مصر على تأمين المرأة المصرية ماليا، لافتة إلى أن المذاهب الإسلامية لا تمانع ذلك ومطلوب رفع الوعى المجتمعى به.