الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يناقش المشروع القومي لتنمية الأسرة باجتماعه الدوري

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اجتماعه الدورى بمشاركة عضوات وأعضاء المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وبدأ الاجتماع بترحيب جميع أعضاء وعضوات المجلس بالدكتورة مايا مرسى بعد عودتها إلى العمل سالمة من الحادث الذى تعرضت له منذ فترة. 

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود عضوات وأعضاء المجلس ولجانه وفروعه  وأمانته العامة خلال الفترة الماضية والتى تضمنت حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما ناقش الاجتماع عرض مختصر لدور المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه يعد واحد من أهم مشروعات الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستثمار في البشر من حيث ضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، موضحة أن المجلس يعمل على المشروع من منظور التمكين الاقتصادى للمرأة والتوعية والتثقيف بالقضية السكانية. 

وتضمن الاجتماع إقرار حصاد إنجازات المجلس خلال عام ٢٠٢١ بشكل رسمى، والإشارة إلى كتاب "حق السعاية فى الوظيفة المنسية " للدكتور سعد الدين الهلالى عضو المجلس والذى تم اصداره خلال الفترة الماضية.

 وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أنها دراسة فقهية تناقش وظيفة المرأة فى منزلها سواءا كانت ربة منزل  او امرأة عاملة بإعتبارها وظيفة غير مؤمنة، حيث أنها صاحبة الحق فى الأموال الزوجية باعتبارها شريكة لزوجها فى الحياه الإنسانية والأمور المالية، مؤكدا حرص مصر  على تأمين المرأة المصرية ماليا، لافتة إلى أن المذاهب الإسلامية لا تمانع ذلك ومطلوب رفع الوعى المجتمعى به.

وزير الداخلية المجلس القومي للمرأة قوات الاحتلال سعد الدين الهلالي مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة دكتورة مايا مرسي الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي التمكين الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

«القاهرة لا تتوقف».. «المرور» توزع دليلًا إرشاديًا بمناسبة عيد الشرطة

وزير البترول لـ«الدستور»: مصر قادرة أن تكون رائدة فى مجال إنتاج الهيدروجين

السجن المؤبد لعاطل قتل ابنة خالته في الصف

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟