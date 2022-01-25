الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس أبو قرقاص يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية أبيوها

رئيس أبوقرقاص يتفقد
رئيس أبوقرقاص يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية أبيوها

تابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، خلال جولة تفقدية عددًا من المشروعات الخدمية التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية ابيوها لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات.

وتفقد رئيس المركز والمدينة خلال جولته والتي رافقه خلالها علي عبد الله رئيس الوحدة المحلية لقرية أبيوها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي.

كما تفقد رئيس المركز والمدينة الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس و مراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية ابيوها والقرى التابعة ووجه إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعده.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الهدف من هذه الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن مشيرا إلي أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الأهالي في القرية والتوابع عبروا عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية واعتبروها حلم تحقق في زمن قصير فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

المنيا رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة قرية أبيوها علي عبدالله اللواء محمد عزت

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