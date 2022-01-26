لتحقيق الأمن الغذائي.. كيف تعمل الدولة على زيادة الرقعة الزراعية؟

زيادة مساحة الرقعة الزراعية من الأهداف الأساسية التي وضعتها القيادة السياسية ضمن رؤيتها لرؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق الأمن الغذائي المصري وسد الفجوة الغذائية والتعزيز من قدرات الصادرات الزراعية المصرية لتحقيق العائد المرجو من القطاع الاول والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري.

من هنا جاءت مشاريع تعمير الصحراء وزراعتها كخطة أساسي للتوسع في الرقعة الزراعية الأمر الذي لم يحدث من قبل، وهو ما أكده حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية من الله لإعمار الصحراء، وهو ما تجلى في توجيهاته بالتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية بهدف زيادة مساحة الأراضي الزراعية إلى 4 ملايين فدان في فترة قصيرة جدا بالنسبة لعمر الدول.

في البداية قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها كان السبب في تقلص مساحاتها بعد أن كانت تصل إلى ٦ مليون فدان، وهو ما دفع الدولة للتوجه إلى توفير مصدر بديل الأراضي الزراعية من خلال المشروعات الزراعية التي تقوم على تعمير الصحراء.

كانت أولى مشروعات زيادة الرقعة الزراعية وتعتبر الصحراء مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2015 كأحد المشروعات القومية العملاقة، بحيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل، ويكون من أهدافه إنشاء ريف مصري جديد وعصري تكون نواته سلسلة من القرى.

وأكد متولي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تعمير الصحراء بزراعتها واستصلاحها يتواكب مع الرؤية الحديثة التي تسعى لها الدولة باستخدام أساليب الري الحديثة والمتطورة، من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة سواء مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي، أو المياه الجوفية لإعادة استخدامها لزيادة المساحة الزراعية وزيادة التوسع الأفقي.

مشروع مستقبل مصر

ويمكن القول أن المشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يأتي ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح إجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، من المشاريع العملاقة في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، والمقام على 500 ألف فدان بامتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي.

يهدف هذا المشروع إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، خاصة أنه مزود بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، ويتضمن يتضمن المشروع شبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، ويشمل آلاف أجهزة الري المحوري "بيفوت" و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجاوات.

وأضاف استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن إصلاح الأراضي الصحراوية كي تكون منتجة زراعيًا يساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وكذلك زيادة الرقعة التي فقدانها واستغلال مساحات مصر الشاسعة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الاستصلاح والزراعة.

مشروع الصوب الزراعية في الأراضي غير المستغلة

ومن المشروعات الأخرى التي ساهمت في توفير الأمن الغذائي في وقت قياسي وطول العام هو مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية.

وهو ما أكده الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الصوب الزراعية كان لها الفضل في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية نتيجة حدوث وفرة في المنتجات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فالمتُبقي أصبح يمكن تصديره للخارج مع كافة الزراعات بالوسائل الأخرى، واستطاعت مصر بمنتجاتها الزراعية فتح أسواق جديدة لها خارجيًا.

وأوضح جلال، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع الصوب الزراعية جاء ليغطي العجز في الأراضي لم يك يصلح فيها الزراعة التقليدية واستغلال المناطق غير المستغلة في تحقيق وفرة في المنتجات الزراعية.