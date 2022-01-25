الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمصريين

برلماني: عيد الشرطة سيظل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذجا للتضحية والفداء

النائب فؤاد القاضى
النائب فؤاد القاضى

هنأ النائب فؤاد القاضى عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية الذي يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذج للتضحية والفداء في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "القاضي"، في تصريحات له اليوم، أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا جبارًا لاجتثاث جذور الإرهاب من مصر واستطاعت مهاجمة بؤر الإرهاب فى طول مصر وعرضها لإحباط أى محاولة لتعكير السلم والأمن وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء، مما يتطلب من جموع الشعب تقديرهم وتقدير أسرهم وتقديم التحية لهم على ما فعلوه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بعيد الشرطة فى ٢٥ يناير يرتبط بملحمة الإسماعيلية التاريخية والتى أسفرت عن استشهاد نحو ٥٠ من رجال الشرطة وإصابة ٨٠ آخرين، فاستحقت أن تكون ليست يوماً فقط أو عيدًا للشرطة المصرية ولكنها أصبحت عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية وللشعب المصرى كله، مؤكدًا أن تاريخ جهاز الشرطة مليء بالتضحيات والشهداء والتى سجلت بأحرف من النور فى سبيل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وأشارالنائب إلى أن وزارة الداخلية تتبع فلسفة التطوير في كل الادارات والقطاعات التي تتعامل مع الجمهور سواء أحوال مدنية أو جوازات أوأدلة جنائية بل وصل الأمر في مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في منازلهم، فضلا عن اطلاق
المبادرات الإنسانية والمجتمعية مثل مبادرات "كلنا واحد"، مشيداً بالدور الإنسانى الذى يقدمه جهاز الشرطة ووقوفه بجوار الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.

الداخلية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهداء قوات الشرطة عيد الشرطة الاحتياجات الخاصة مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

«القاهرة لا تتوقف».. «المرور» توزع دليلًا إرشاديًا بمناسبة عيد الشرطة

وزير البترول لـ«الدستور»: مصر قادرة أن تكون رائدة فى مجال إنتاج الهيدروجين

السجن المؤبد لعاطل قتل ابنة خالته في الصف

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟