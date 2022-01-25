وفاة الفنان العراقي فلاح عبود.. تعرف على أهم أعماله

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان العراقى القدير فلاح عبود، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وفاة الفنان فلاح عبود

أعلنت نقابة المهن التمثيلية العراقية نبأ وفاة فلاح عبود من خلال بيان رسمى أصدرته منذ قليل، وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان نعيها للفنان الراحل، "إن الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة وافته المنية فجر هذا اليوم".

وتابعت النقابة في بيانها: ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

الفنان الراحل فلاح عبود هو ممثل عراقي شهير، اشترك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية العراقية والعربية الهامة، ومن أعمال الفنان الراحل فيلم المنفذون والذي قدمه عام 1987، وقدم الراحل مسلسل السلطان والشاه عام 2017، كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000.

وقدم الفنان الراحل في مسيرته حصلة كبيرة من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "الشاه والسلطان" قبل ما يقرب من 5 سنوات مع الفنان سامر المصري والفنان محمد رياض والفنانة صفاء سلطان.

وكان الفنان الراحل شارك أيضا عام 2014 في مسلسل حرائق الرماد في دور أبو هند بمشاركة الفنان الكبير عبد الستار البصري والفنانة سمر محمد والفنان شمم الحسن.

وعمل كمديرا للإنتاج في عدة أعمال منها مسلسل بيت الطين بأجزائه الثلاثة من بطولة الفنان الكبير ميمون الخالدي في الوقت نفسه عمل مديرا لإنتاج مسلسل حرائق الرمضاد الذي شارك في بطولته أيضا كممثلا.

وتعلن الأسرة خلال الساعات القادمة تفاصيل جنازة وعزاء الفنان الراحل في الوقت الذي نعاه عدد كبير من نجوم الفن العراقي.