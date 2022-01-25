بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائئ على عدد من القوانين

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.

ومن المقرر وطبقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن تشهد الجلسة التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق المجلس عليها في جلسات سابقة.

ويأتى من بين مشروعات القوانين، مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومشروع قانون صندوق السياحة والآثار، ومشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.