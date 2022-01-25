كتيب لـ«الداخلية» يمكن المواطنين من معرفة المحاور الجديدة بـ«كاميرا الموبايل»

تنطلق وزارة الداخلية، نحو آفاق التقدم والتكنولوجيا، من خلال تطوير وتحديث نظم العمل، بكافة قطاعات الشرطة، لمواكبة التحول الرقمي، لتوفير الخدمات الجماهيرية في سهولة ويسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستحدثت الوزارة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ70 لعيد الشرطة، كتيب يحتوي على خريطة لكافة المحاور المرورية الجديدة، التي أنشأتها الدولة، وأسفل كل محور داخل الكتيب يوجد «QR» كود، عندما يتم وضع كاميرا الهاتف المحمول عليه، يفتح فيديو، يشرح المحاور المرورية تفصيليًا، كيفية تصميمها، والطرق التي تؤدي إليها، وهو ما يسهل بشكل كبير، على المواطنين معرفة الطرق والمحاور الجديدة، للوصول للأماكن التي يرغبون التوجه إليها.



جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، قد نظمت احتفالية الأحد الماضي، بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.